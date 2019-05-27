«Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон

«Спартак» замкнул топ-5 по итогам сезона
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Московский клуб установил также антирекорд по голам, забив только 36 мячей. Ранее худший показатель был зафиксирован в 2003 году — 38 голов.
Чемпионом России с 64 очками стал «Зенит», «Спартак» отстал на 15 баллов. После 30-го тура московский клуб пропустил вперед себя ЦСКА и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы, начиная с квалификационного раунда.
В минувшем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы. 0