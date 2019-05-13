Сульшер выделил положительный момент для «МЮ»

Главный тренерподвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал о задаче на следующий сезон.

«Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков. Единственным положительным моментом сегодняшнего дня является то, что сезон окончен. Мы снова встретимся 1 июля, и мы вернемся туда, где и должны быть.

Чтобы добраться до лидеров, потребуется много времени. Мы постараемся попасть в топ-4. У нас также есть Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги.

Постараемся добиться победы в этих турнирах. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача», — цитирует Сульшера ВВС Sport.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отстав от четвертой строчки на пять очков. 0