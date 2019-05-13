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    Сульшер выделил положительный момент для «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал о задаче на следующий сезон.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков. Единственным положительным моментом сегодняшнего дня является то, что сезон окончен. Мы снова встретимся 1 июля, и мы вернемся туда, где и должны быть.

    Чтобы добраться до лидеров, потребуется много времени. Мы постараемся попасть в топ-4. У нас также есть Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги.

    Постараемся добиться победы в этих турнирах. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача», — цитирует Сульшера ВВС Sport.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отстав от четвертой строчки на пять очков. 0

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