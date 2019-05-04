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    «Байер» — «Айнтрахт»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

    Бундеслига Футбол Германии Байер Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    В 32 туре немецкой Бундеслиги намечается интересное противостояние, в котором сойдутся леверкузенский «Байер» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Матч примет «Бай-Арена», которая вмещает 30 тысяч зрителей. Начало в 19:00 по Москве.

    Лука Йович
    Лука Йович

    «Байер» ведет напряженную борьбу за еврокубки. Одна оплошность может стоить хозяевам очень дорого. Всего в 2 очках находится «Вольфсбург», который занимает 8 место. Таким образом, есть опасность вылета из зоны Лиги Европы. С другой стороны «фармацевты» имеют возможность сравняться по очкам с «Айнтрахтом», поскольку от него они отстают всего на 3 пункта. В общем, «леверкузенцы» попытаются продолжить успешную серию и одержать 4 победу кряду.

    «Айнтрахт» вряд ли догонит «Лейпциг». Команда в большей мере будет сосредоточена на том, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Это будет нелегко, учитывая плотный график из-за выступления в Лиге Европы. Гостям нельзя проигрывать. Если они сыграют хотя бы вничью, то им удастся остаться на 4 строчке рейтинга. Как раз в двух последних турах «орлы» расписывали с соперником мировую.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Коэффициент 1.67 букмекеры предлагают на победу «Байера», а на победу «Айнтрахта» они дают коэф 5.00.

    Свой прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт» сделали эксперты сайта LiveSport.Ru. Там они предложили исход с коэффициентом 2.60.

    Прямую трансляцию этого события устроит канал Матч Футбол, а также статистику и данные по составам предоставит интернет-ресурс LiveCup.Run. 0

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