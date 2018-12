«Монако» при Анри проигрывает больше других команд из топ-5 европейских чемпионатов

Поражение от «Генгама» в рамках 19-го тура чемпионата Франции (0:2) стало для «Монако» девятым во всех турнирах после назначенияна пост главного тренера команды.

Это худший показатель среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия.

«Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков.

9 — 🔇 Monaco have lost 9 games in all comps since Thierry Henry has become manager in October 2018, more than any other Top 5 leagues' team. MissionImpossible. pic.twitter.com/ao41cYU4ZZ