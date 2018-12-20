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    Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом»

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «РБ Лейпцигом» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

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    У победителей встречи единственный мяч на 83-й минуте забил французский полузащитник Франк Рибери.

    «Бавария» одержала четвертую победу кряду и с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги, а «Лейпциг» расположился на четвертой строчке, имея в активе 28 очков.

    В следующем туре подопечные Нико Ковача 22 декабря на выезде сыграют с «Айнтрахтом», а «быки» в тот же день примут «Вердер».

    В другом матче 16-го тура чемпионата Германии «Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1.

    У хозяев поля мяч забил Теодор Гебре Селасси (57-я минута), а у гостей — Леонардо Биттенкорт (31).

    В параллельной игре туре «Майнц» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), а «Фрайбург» не смог обыграть «Ганновер» (1:1). 0

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