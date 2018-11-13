Червиченко: Карпин или Парфёнов гораздо больше подходят «Спартаку», чем Кононов

Бывший президент «Спартака»прокомментировал назначение на пост главного тренера команды

«Изменит ли Кононов ситуацию? На мой взгляд, нет. Съедят ли его? Надеюсь, в прямом смысле этого не произойдёт. Если говорить о темпераменте футболистов, об их колкости, думаю, что Кононов для них мягок.

Принял эту новость с недоумением. Я, честно говоря, пытаюсь найти причины его назначения, не могу понять, почему выбор пал именно на него.

Он ничем не отличается от пяти-шести человек, даже которые были бы предпочтительнее для "Спартака". Например, Карпин или Парфёнов гораздо больше подходят», — сказал Червиченко изданию «Чемпионат».

Напомним, что Кононов подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2019/20. 0