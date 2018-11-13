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    Червиченко: Карпин или Парфёнов гораздо больше подходят «Спартаку», чем Кононов

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Олега Кононова.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    «Изменит ли Кононов ситуацию? На мой взгляд, нет. Съедят ли его? Надеюсь, в прямом смысле этого не произойдёт. Если говорить о темпераменте футболистов, об их колкости, думаю, что Кононов для них мягок.

    Принял эту новость с недоумением. Я, честно говоря, пытаюсь найти причины его назначения, не могу понять, почему выбор пал именно на него.

    Он ничем не отличается от пяти-шести человек, даже которые были бы предпочтительнее для "Спартака". Например, Карпин или Парфёнов гораздо больше подходят», — сказал Червиченко изданию «Чемпионат».

    Напомним, что Кононов подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2019/20. 0

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