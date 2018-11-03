«Реал» прервал серию без побед в Примере

одержал победу надв матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Реал» вырвал победу в концовке встречи twitter.com/realmadrid 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 83-й минуте Винисиус Жуниор через левый край забежал с мячом в штрафную соперника, пробил по воротам, а мяч рикошетом от Кико отправился в ближний угол ворот гостей. На 88-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «сливочных», реализовав пенальти.

«Реал» прервал серию из пяти матчей без побед в испанской Примере, набрал 17 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» имеет 16 пунктов и остается седьмым.