«Реал» прервал серию без побед в Примере

«Реал» вырвал победу в концовке встречи
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Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 83-й минуте Винисиус Жуниор через левый край забежал с мячом в штрафную соперника, пробил по воротам, а мяч рикошетом от Кико отправился в ближний угол ворот гостей. На 88-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «сливочных», реализовав пенальти.
«Реал» прервал серию из пяти матчей без побед в испанской Примере, набрал 17 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» имеет 16 пунктов и остается седьмым.
Примера. 11-й тур
«Реал» — «Вальядолид» — 2:0
Голы: Кико Оливас, 83 — в свои ворота (1:0). Серхио Рамос, 88 — с пенальти (2:0)«Реал»: Куртуа, Одриосола, Начо, Серхио Рамос, Регилон, Каземиру (Иско, 56), Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73)«Вальядолид»: Масип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Начо Мартинес, Антоньито, Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Верде, 69), Суарес (Оскар Плано, 76), Энес УналПредупреждение: Асенсио, 45