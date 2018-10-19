Семин: Победа над «Ростовом» закономерна

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(2:1) в 11-м туре чемпионата России.

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«Очень сложная была игра, потому что у "Ростова" хорошее физическое состояние, они хорошо обороняются, хорошо выбегают в контратаки, как и в матче со "Спартаком". Во втором тайме стали хорошо отбирать мяч и за счет этого победили. Наверное, победа закономерна.

Почему у "Локомотива" тяжело получается взламывать плотную оборону? Назовите команду, которая это делает легко. Кроме "Барселоны", я такой не знаю. С тем, чтобы подвести команду к игре с "Порту" в Лиге чемпионов, особенных проблем нет. Особых замен по нашим возможностям мы делать не можем», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс». 0