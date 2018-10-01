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    Ковач: Я в предвкушении встречи с «Аяксом», это будет классный матч

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    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказал мнение о предстоящем матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов.

    Нико Ковач
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    «Я в предвкушении, это будет классный матч. "Бавария" и "Аякс" — два великих клуба. У "Аякса" очень талантливая команда.

    Все футболисты в форме, новых травмированных нет. Леон Горецка также готов выйти на поле. Мы — "Бавария". И завтра мы играем на "Альянц Арене". Мы хотим наложить на игру свою печать.

    Моя команда была недовольна поражением. Сегодня парни показали на тренировке, что хотят показать завтра правильную реакцию. Есть мелочи, которые мы должны улучшить.

    Само собой Арьен Роббен знаком с голландским футболом. Завтра он с большой долей вероятности выйдет на поле, он предельно мотивирован», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    Матч «Бавария» — «Аякс» состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени. 0

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