Узбекистан проиграл Ирану в товарищеском матче

Сборная Ирана обыграла команду Узбекистана (1:0) в гостевом товарищеском матче? прошедшем в Ташкенте.

Единственный мяч забил на 67-й минуте полузащитник Мехди Тораби.

В составе узбекской команды на поле появились защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов, форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, а также Одил Ахмедов (экс-«Анжи» и «Краснодар»), Марат Бикмаев (экс-«Крылья Советов», «Спартак» Нальчик и «Алания») и Санжар Турсунов (экс-«Волга» и «Алания»).

За Иран сыграли Саид Эззатоллахи (экс-«Ростов», «Анжи» и «Амкар») и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

📽️ Iran start off their @AFCAsianCup preparation in winning fashion, as they defeat a full-strength, Héctor Cúper-managed Uzbekistan squad in Tashkent, 1-0.

Mehdi Torabi scored a 67th minute goal, after a beautiful link-up play between Ali Gholizadeh & MOTM Saeed Ezatolahi. pic.twitter.com/7BVJ10MJyG