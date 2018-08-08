Зобнин: При 2:0 слишком глубоко сидели в обороне

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал выездное поражение от ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3.

«На выезде всегда тяжело играть. Этот матч в том числе. Болельщики действительно очень хорошо поддерживали свою команду. При счете 2:0 не было ощущения, что все легко дается. Чуть-чуть прижались к своим воротам и подсели. Нужно было выше встречать соперника. Слишком глубоко сидели в обороне, контратак практически не было. Поэтому и пропустили три гола. Что касается большого количества молодых игроков в команде, то я по поводу этого не переживал», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

«Промес не разнес раздевалку из-за нереализованного пенальти. После матча мы все его поддержали. Такое бывает. В целом он провел хороший матч», — отметил Зобнин.

«Хотелось победить, но есть то, что есть. Уже ничего не вернуть. Надо двигаться дальше и побеждать дома в ответной игре», — резюмировал полузащитник. 0