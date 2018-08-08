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    Зобнин: При 2:0 слишком глубоко сидели в обороне

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал выездное поражение от ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин
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    «На выезде всегда тяжело играть. Этот матч в том числе. Болельщики действительно очень хорошо поддерживали свою команду. При счете 2:0 не было ощущения, что все легко дается. Чуть-чуть прижались к своим воротам и подсели. Нужно было выше встречать соперника. Слишком глубоко сидели в обороне, контратак практически не было. Поэтому и пропустили три гола. Что касается большого количества молодых игроков в команде, то я по поводу этого не переживал», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

    «Промес не разнес раздевалку из-за нереализованного пенальти. После матча мы все его поддержали. Такое бывает. В целом он провел хороший матч», — отметил Зобнин.

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