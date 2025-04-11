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    Гейджи призвал Махачева подраться с ним в июне

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи Ислам Махачев Сборная России
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи обратился к обладателю титула Исламу Махачеву с предложением подраться в июне.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Я готов драться в июне. Я не знаю, кажется, Махачев сказал, что хочет драться в июне. В последних пяти боях я одержал 4 победы и потерпел одно поражение, проиграв только Максу Холлоуэю, я заслужил этот бой. У нас есть Чарльз Оливейра, который уже проиграл Махачеву. А Арман Царукян, действительно, облажался. Не думаю, что они дадут ему, титульный бой, а затем Топурии»

    В последнем поединке Гейджи победил единогласным решением судей Рафаэля Физиева. Джастин сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге легкой весовой категории.

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