UFC намерен организовать бой Копылова и Косты

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весеможет стать следующим соперником российского бойца

Матчмейкеры лиги планируют организовать их поединок на 317-м номерном турнире в июне. Коста сейчас занимает 12-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC.

В предыдущем поединке бразилец потерпел поражение единогласным решением судей от экс-чемпиона Шона Стрикленда. До этого аналогичным образом уступил Роберту Уиттакеру.

Копылов на текущий момент замыкает топ-15 среднего дивизиона. В последнем поединке россиянин победил техническим нокаутом в третьем раунде Криса Кертиса.