Волкановски: Только Махачев может победить меня в пятираундовом бою

Бывший чемпион UFC в полулегком весе считает , что никто кромене перебьет его за 5 раундов. По словам австралийца, у остальных есть шанс победить только досрочно.

«Я не верю, что кто-то может победить меня. Единственный, кто, как я вижу, может дать мне серьезный бой в течение пяти раундов — это Ислам Махачев. Он может победить. У всех остальных есть лишь шанс нанести нокаутирующий удар. Именно так я всегда смотрю на это. Я искренне верю, что никто не может победить меня на дистанции в 5 раундов. Они могут поймать меня. Если же соперник попытается провести идеальный бой, это не сработает»

Волкановски ранее проиграл два боя кряду нокаутами Исламу Махачеву и Илии Топурии. На UFC 314 Александр подерется за вакантный титул в полулегком весе против Диего Лопеса.