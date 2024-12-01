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    Уиттакер: Чимаев станет ночным кошмаром для парней из топ-5

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Дрикус Дю Плесси
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер уверен, что его недавний оппонент Хамзат Чимаев побьет всех из топ-5 в их категории.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Мне интересно посмотреть, что будет делать дальше. Я думаю, что Чимаев станет ночным кошмаром для всех парней из первой пятерки рейтинга, потому что я не знаю, как можно остановить его захваты. Я думаю, что он должен отправиться прямиком на бой к Дрикусу Дю Плесси. Бездействие Стрикленда не должно вознаграждаться. Но не мне решать, что будет дальше»

    Напомним, что на турнире UFC 310 в октябре Хамзат Чимаев одолел Роберта Уиттакера удушающим приемом в первом раунде, после чего поднялся на третью строчку в рейтинге среднего веса.

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