Уиттакер: Чимаев станет ночным кошмаром для парней из топ-5

Бывший чемпион UFC в среднем весе уверен , что его недавний оппонентпобьет всех из топ-5 в их категории.

«Мне интересно посмотреть, что будет делать дальше. Я думаю, что Чимаев станет ночным кошмаром для всех парней из первой пятерки рейтинга, потому что я не знаю, как можно остановить его захваты. Я думаю, что он должен отправиться прямиком на бой к Дрикусу Дю Плесси. Бездействие Стрикленда не должно вознаграждаться. Но не мне решать, что будет дальше»

Напомним, что на турнире UFC 310 в октябре Хамзат Чимаев одолел Роберта Уиттакера удушающим приемом в первом раунде, после чего поднялся на третью строчку в рейтинге среднего веса.