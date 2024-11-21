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    Джейк Пол согласился на бой со своим братом Логаном

    Бои Бокс Джейк Пол Любители Бои на ТВ
    Звездные американский блогеры с лицензиями профессиональных боксеров Джейк Пол и Логан Пол, являющиеся родными братьями, высказали свою точку зрения об очном поединке.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    Когда Логан предложил себя в качестве следующего соперника, Джейк сказал:

    «Да, я буду драться с тобой. Почему бы и нет? Ты чертовски маленький»

    Хотя бой вряд ли состоится, оба согласны с тем, что это было бы интересным ходом. Однако они расходятся во мнениях о том, кто покинет ринг победителем.

    «Это было бы просто здорово. Я бы расстроился, потому что было бы отстойно, если бы мне пришлось смириться с поражением, но мне бы не пришлось с этим мириться», — считает Джейк.

    «У меня противоположная точка зрения. Я чувствую, что разрушить карьеру моего младшего брата в боксе было бы очень плохо и жестоко. Люди бы сказали: ты такой плохой старший брат, ты разрушил его карьеру», — заявил в завершении Логан Пол.

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