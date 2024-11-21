Джейк Пол согласился на бой со своим братом Логаном

Звездные американский блогеры с лицензиями профессиональных боксеров, являющиеся родными братьями, высказали свою точку зрения об очном поединке.

Когда Логан предложил себя в качестве следующего соперника, Джейк сказал:

«Да, я буду драться с тобой. Почему бы и нет? Ты чертовски маленький»

Хотя бой вряд ли состоится, оба согласны с тем, что это было бы интересным ходом. Однако они расходятся во мнениях о том, кто покинет ринг победителем.

«Это было бы просто здорово. Я бы расстроился, потому что было бы отстойно, если бы мне пришлось смириться с поражением, но мне бы не пришлось с этим мириться», — считает Джейк.

«У меня противоположная точка зрения. Я чувствую, что разрушить карьеру моего младшего брата в боксе было бы очень плохо и жестоко. Люди бы сказали: ты такой плохой старший брат, ты разрушил его карьеру», — заявил в завершении Логан Пол.