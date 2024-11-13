Вудли: Сен-Пьер никогда не хотел драться со мной, отказался даже от семи миллионов

, экс-чемпион UFC в полусреднем весе, заявил , что легендарный боец ММАиспугался драться с ним.

«Жорж Сен-Пьер никогда не хотел драться со мной, хотя я несколько раз предлагал Жоржу это сделать. У меня была возможность подраться с ним в прошлом году и за год до этого. Призовой фонд составлял от пяти до семи миллионов долларов, но он сказал нет. Мой инвестор с Ближнего Востока хотел устроить этот бой по правилам смешанных единоборств, ЖСП предлагали гонорар в 7 миллионов долларов, но он сказал нет. Я уверен, что снес бы ему голову в нашем бою»

Вудли завершил карьеру бойца ММА в марте 2021 года. Он покинул UFC на серии из четырех поражений подряд, а также затем дважды проиграл в боксерских поединках.