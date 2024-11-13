ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
    Все новости спорта

    Вудли: Сен-Пьер никогда не хотел драться со мной, отказался даже от семи миллионов

    Бои ММА UFC Бокс
    Тайрон Вудли, экс-чемпион UFC в полусреднем весе, заявил, что легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер испугался драться с ним.

    Тайрон Вудли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайрон Вудли

    «Жорж Сен-Пьер никогда не хотел драться со мной, хотя я несколько раз предлагал Жоржу это сделать. У меня была возможность подраться с ним в прошлом году и за год до этого. Призовой фонд составлял от пяти до семи миллионов долларов, но он сказал нет. Мой инвестор с Ближнего Востока хотел устроить этот бой по правилам смешанных единоборств, ЖСП предлагали гонорар в 7 миллионов долларов, но он сказал нет. Я уверен, что снес бы ему голову в нашем бою»

    Вудли завершил карьеру бойца ММА в марте 2021 года. Он покинул UFC на серии из четырех поражений подряд, а также затем дважды проиграл в боксерских поединках.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче памяти Ф. Черенкова выиграют легенды «Спартака»
  • «Спартак» (легенды) — «Динамо» (легенды). Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак (легенды) — Динамо (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры