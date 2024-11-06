Биспинг считает, что Эдвардс должен подраться с Рахмоновым на UFC 310

Спортивный комментатор предложил бывшему чемпиону UFC в полусреднем весезаменитьв бою сна 310-м номерном турнире.

«Для Леона Эдвардса это все. Ты победил Шавката Рахмонова, ты — мужчина. Ты поднимаешься на ступеньку выше. Ты победил этого человека, который всех побеждает. Что это дает тебе? Ты возвращаешься в борьбу за титул. На самом деле, Леон, вероятно, проведет матч-реванш с Белалом Мухаммедом. Знаю, Эдвардс хочет снова сразиться с ним. Он хочет исправить ошибки, доказать миру и самому себе, что он лучше. Но что еще важнее, он хочет вернуться и стать чемпионом UFC в полусреднем весе»

Напомним, что Мухаммад снялся с поединка против Рахмонова на UFC 310 из-за травмы. Шавкату на данный момент ищут нового соперника.