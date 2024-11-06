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    Биспинг считает, что Эдвардс должен подраться с Рахмоновым на UFC 310

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Леон Эдвардс Майкл Биспинг
    Спортивный комментатор Майкл Биспинг предложил бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу заменить Белала Мухаммада в бою с Шавкатом Рахмоновым на 310-м номерном турнире.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Для Леона Эдвардса это все. Ты победил Шавката Рахмонова, ты — мужчина. Ты поднимаешься на ступеньку выше. Ты победил этого человека, который всех побеждает. Что это дает тебе? Ты возвращаешься в борьбу за титул. На самом деле, Леон, вероятно, проведет матч-реванш с Белалом Мухаммедом. Знаю, Эдвардс хочет снова сразиться с ним. Он хочет исправить ошибки, доказать миру и самому себе, что он лучше. Но что еще важнее, он хочет вернуться и стать чемпионом UFC в полусреднем весе»

    Напомним, что Мухаммад снялся с поединка против Рахмонова на UFC 310 из-за травмы. Шавкату на данный момент ищут нового соперника.

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