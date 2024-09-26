Оздемир и Олберг подерутся 23 ноября в карде с Петром Яном

Карлос Олберг Фото: globallookpress.com
Оздемир подходит к очередному противостоянию в статусе шестого номера рейтинга полутяжелой категории. В предыдущем поединке швейцарец одолел нокаутом в первом раунде Джонни Уокера.
Олберг сейчас является десятым номером в ростере. Карлос идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. В последнем из них австралиец финишировал Алонзо Менифилда.
Летом у Олберга сорвались 2 поединка. Он должен был драться в августе с Энтони Смитом и Джамалом Хиллом, но оба его соперника снялись с боя.