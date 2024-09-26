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    Оздемир и Олберг подерутся 23 ноября в карде с Петром Яном

    Бои ММА UFC Сборная России Дейвесон Фигередо Петр Ян Джамал Хилл
    Топовые бойцы полутяжелого дивизиона UFC Волкан Оздемир и Карлос Олберг подерутся друг с другом на турнире в Макао 23 ноября. Напомним, что данный ивент возглавит поединок Яна и Фигередо в легчайшем весе.

    Карлос Олберг
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    Карлос Олберг

    Оздемир подходит к очередному противостоянию в статусе шестого номера рейтинга полутяжелой категории. В предыдущем поединке швейцарец одолел нокаутом в первом раунде Джонни Уокера.

    Олберг сейчас является десятым номером в ростере. Карлос идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. В последнем из них австралиец финишировал Алонзо Менифилда.

    Летом у Олберга сорвались 2 поединка. Он должен был драться в августе с Энтони Смитом и Джамалом Хиллом, но оба его соперника снялись с боя.

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