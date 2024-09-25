Диего Лопес назвал условие для реванша с Мовсаром Евлоевым

Третий номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC рассказал при каком условии подерется сво второй раз.

«Единственная возможность, что этот бой состоится, — это если UFC действительно скажет: ты сразишься с ним и если победишь, то ты следующий претендент на пояс. На данный момент это единственный способ провести этот бой, и я хочу полный лагерь. Ему очень легко вызвать меня на поединок, зная, что я дрался всего две недели назад. Я несколько раз вызывал его на бой полным лагерем, но он этого не хотел. Вероятность того, что я соглашусь на этот бой сейчас или подойду к нему в ближайшее время, равна нулю»

Первый поединок Лопеса и Евлоева проходил весной прошлого года. Тогда Мовсар одержал победу единогласным решением судей над Диего, вышедшим в октагон на коротком уведомлении.