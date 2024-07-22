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    Кордина о Стивенсоне: Он бьет и не пропускает, как такого бойца можно нокаутировать?

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон
    Рейтинговый боксер-легковес Джо Кордина заявил, что действующего чемпиона мира в их категории по версии WBC Шакура Стивенсона невозможно нокаутировать.

    Шакур Стивенсон (справа)
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    Шакур Стивенсон (справа)

    «Это безумие, потому что я вижу, как множество людей его критикуют. Но Шакура Стивенсона очень сложно финишировать. Как можно нокаутировать такого боксера? Он бьет и не получает удара. Он умен, он отлично защищается, он один из лучших боксеров, которые есть прямо сейчас, поэтому я не понимаю, о чем все эти люди говорят. Я бы хотел подраться с Шакуром. Я помню, он вызвал меня на поединок после того, как я выиграл свой первый титул чемпиона мира»

    Шакур Стивенсон еще не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. В своем последнем бою он выиграл единогласным решением у Артема Арутюняна.

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