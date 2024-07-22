Кордина о Стивенсоне: Он бьет и не пропускает, как такого бойца можно нокаутировать?

Рейтинговый боксер-легковес заявил , что действующего чемпиона мира в их категории по версии WBCневозможно нокаутировать.

«Это безумие, потому что я вижу, как множество людей его критикуют. Но Шакура Стивенсона очень сложно финишировать. Как можно нокаутировать такого боксера? Он бьет и не получает удара. Он умен, он отлично защищается, он один из лучших боксеров, которые есть прямо сейчас, поэтому я не понимаю, о чем все эти люди говорят. Я бы хотел подраться с Шакуром. Я помню, он вызвал меня на поединок после того, как я выиграл свой первый титул чемпиона мира»

Шакур Стивенсон еще не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. В своем последнем бою он выиграл единогласным решением у Артема Арутюняна.