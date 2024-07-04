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    Арутюнян: Стивенсон слишком скучный, фанаты хотят, чтобы он проиграл

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Претендент на титул чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBC Артем Арутюнян назвал своего следующего соперника Шакура Стивенсона скучным бойцом.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Я знаю, что Шакур Стивенсон хороший боец, он чемпион мира. Мы оба дрались на Олимпийских играх. Он серебряный призер, а я бронзовый, и теперь мы боремся за титул чемпиона мира WBC. Все хотят, чтобы Шакур Стивенсон проиграл. Многие люди говорят, что он скучный, но это его стиль, и он так работает. Я счастлив быть здесь. Я хочу показать всем фанатам и фанатам бокса, что я могу устроить ему хороший бой»

    Стивенсон и Арутюнян подерутся за титул WBC в легком весе в ночь с 6 на 7 июля. Для Шакура это будет первая защита пояса после победы в битве за вакантный пояс над Эдвином Сантосом.

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