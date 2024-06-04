Тренер Махачева назвал главный недостаток Стрикленда

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«Шон Стрикленд — отличный боец. В бою с Костой он давил, он контролировал ситуацию, но это продолжалось до тех пор, пока его угловой не дал ему отличный совет. Эрик Никсик — отличный тренер, он сказал ему: эй, мне нужно, чтобы ты финишировал его, нужно чтобы ты был сильным. Шон действительно выглядел сильным до самого конца, и на самом деле это помогло ему взять тот бой, потому что это дало ему важный раунд. Вы не знаете, как судьи оценивают эти бои. Смешно, как они судили этот бой, но Стрикленд в конце все сделал правильно, он отлично прошел всю дистанцию»

Мендес также добавил, что прагматичный стиль Стрикленда делает бои с его участием близкими для оценки судей, даже когда Шон перебивает своих противников.