Макгрегор рассчитывает подраться дважды в этом году после боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком дивизионаххочет подписать с лигой новый контракт. По действующему соглашению у ирландца осталось 2 боя.

Он рассчитывает на длительный контракт, а также планирует подраться дважды в 2024 году после поединка против Майкла Чендлера, который возглавит кард UFC 303.

Их бой состоится в рамках полусреднего дивизиона. Для Макгрегора это будет первый поединок за 3 года. В последний раз он выходил в октагон летом 2021 года.

Тогда ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье. Чендлер также последний бой проиграл досрочно «Бриллианту». Порье выиграл у Майкла удушающим приемом.