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    Макгрегор рассчитывает подраться дважды в этом году после боя с Чендлером

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Дастин Порье Майкл Чендлер
    Бывший чемпион UFC в полулегком и легком дивизионах Конор Макгрегор хочет подписать с лигой новый контракт. По действующему соглашению у ирландца осталось 2 боя.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    Он рассчитывает на длительный контракт, а также планирует подраться дважды в 2024 году после поединка против Майкла Чендлера, который возглавит кард UFC 303.

    Их бой состоится в рамках полусреднего дивизиона. Для Макгрегора это будет первый поединок за 3 года. В последний раз он выходил в октагон летом 2021 года.

    Тогда ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье. Чендлер также последний бой проиграл досрочно «Бриллианту». Порье выиграл у Майкла удушающим приемом.

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