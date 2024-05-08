Александре Пантожа хочет подраться против Деметриуса Джонсона

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал , что поединок против бывшего обладателя титула в их дивизионе— это бой мечты для него.

«Я не могу пытаться сравнивать себя с ним. Но я думаю, что прямо сейчас у меня гораздо больше достижений, чем раньше. Бой против Деметриуса Джонсона — это бой мечты для меня. Мне не нравится говорить, что у меня есть мечты. Но я думаю о том, как жить лучше. Поэтому и мечтаю о поединке с Деметриусом Джонсоном. Если он не хочет боя, может быть, я пойду в спортзал и потренируюсь с ним или проведу тяжелый спарринг. Это тоже было бы неплохо»

Ранее Деметриус Джонсон раскритиковал Пантожу за его выступление против Эрцега. «Могучий мышонок» намекнул, что Александре не достоин быть чемпионом UFC в наилегчайшем весе.