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    Александре Пантожа хочет подраться против Деметриуса Джонсона

    Бои ММА UFC
    Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожа рассказал, что поединок против бывшего обладателя титула в их дивизионе Деметриуса Джонсона — это бой мечты для него.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Я не могу пытаться сравнивать себя с ним. Но я думаю, что прямо сейчас у меня гораздо больше достижений, чем раньше. Бой против Деметриуса Джонсона — это бой мечты для меня. Мне не нравится говорить, что у меня есть мечты. Но я думаю о том, как жить лучше. Поэтому и мечтаю о поединке с Деметриусом Джонсоном. Если он не хочет боя, может быть, я пойду в спортзал и потренируюсь с ним или проведу тяжелый спарринг. Это тоже было бы неплохо»

    Ранее Деметриус Джонсон раскритиковал Пантожу за его выступление против Эрцега. «Могучий мышонок» намекнул, что Александре не достоин быть чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

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