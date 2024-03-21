Анатолий Малыхин: Я хочу провести 2 боя в один вечер

Первый истории ММА чемпион в трех весовых категориях рассказал , какое необычное достижение хочет установить.

«У меня есть сумасшедшая идея. Я хотел бы сразиться с двумя соперниками за один вечер. Я хотел бы победить двух спортсменов за один вечер и создать новую историю. Еще никто никогда не делал этого раньше. Америка была бы отличным местом для следующего моего выступления»

Также чемпион ONE в тяжелом, полутяжелом и среднем весе заявил, что не думает о четвертом титуле в полусредней категории. В последний раз Малыхин дрался 1 марта.

Тогда он одолел техническим нокаутом Ренье де Риддера в третьем раунде. Всего у Анатолия 14 побед в ММА и ни единого поражения. Все свои бои россиянин выиграл досрочно.