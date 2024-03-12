Уорд: Отказ «Канело» драться с Бенавидесом запятнает его наследие

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях и член Зала славы считает , чторискует запятнать свое наследие, если откажется от боя с

«Фанаты "Канело" регулярно называют меня его ненавистником, но я говорю правду. Когда Альварес дрался с Ковалевым, то Сергей был не на высоте. Он не выглядел круче всех в дивизионе и не был непобежденным парнем. "Канело", действительно, хороший боец, но ты не узнаешь, насколько ты хорош, пока не сразишься с другим лучшим бойцом. Отказ Сауля драться с Бенавидесом запятнает его наследие»

Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Он игнорирует поединок с Дэвидом Бенавидесом уже полтора года.

В сентябре мексиканец выиграл единогласным решением судей у Джермелла Чарло. В начале мая Альварес подерется против соотечественника Хайме Мунгия.