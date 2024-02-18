Сехудо проиграл Двалишвили по очкам

В рамках поединка основного карда турнира UFC 298 состоялась встречаи бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях

Их бой продлился все 3 раунда. Все судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили со счетом 29-28. Таким образом, грузин выиграл свой десятый поединок кряду в UFC.

К этой встрече Мераб подходил в статусе второго номера рейтинга легчайшего дивизиона лиги. Всего в активе грузина 17 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.

Сехудо в преддверии турнира занимал третью строчку в ростере дивизиона до 61 кг. У Генри 16 выигранных поединков и 4 проигрыша в профессиональной карьере.