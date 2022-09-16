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    Биспинг о Чимаеве: «Он может стать первым чемпионом в истории в трех весовых категориях»

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор Майкл Биспинг считает, что Хамзат Чимаев может стать обладателем поясов сразу в трех весовых категориях.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

  • Майкл Биспинг
  • Экс-чемпион UFC в среднем весе
  • Нужно всегда ставить перед собой самые высокие цели. Еще никто не становился чемпионом в трех категориях. Это сделать невероятно сложно, но думаю, что Чимаев способен на такое. Он практически не пропускал ударов кроме поединка против Бернса. Потенциал Чимаева просто огромен

    • На данный момент Хамзат Чимаев является третьим номером рейтинга в полусреднем дивизионе. После победы на UFC 279 над Кевином Холлэндом швед раздумывает о том, чтобы подняться в средний дивизион.

    Всего в активе Хамзата Чимаева 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В UFC швед провел 6 поединков.

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