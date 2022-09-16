Биспинг о Чимаеве: «Он может стать первым чемпионом в истории в трех весовых категориях»

Экс-чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор считает, чтоможет стать обладателем поясов сразу в трех весовых категориях.

Майкл Биспинг Экс-чемпион UFC в среднем весе Нужно всегда ставить перед собой самые высокие цели. Еще никто не становился чемпионом в трех категориях. Это сделать невероятно сложно, но думаю, что Чимаев способен на такое. Он практически не пропускал ударов кроме поединка против Бернса. Потенциал Чимаева просто огромен

На данный момент Хамзат Чимаев является третьим номером рейтинга в полусреднем дивизионе. После победы на UFC 279 над Кевином Холлэндом швед раздумывает о том, чтобы подняться в средний дивизион.

Всего в активе Хамзата Чимаева 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В UFC швед провел 6 поединков.