Поединок между Шоном Стриклендом и Джаредом Каннониром переносится на декабрь

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
Однако чуть позднее Стрикленд получил травму и в итоге данный поединок, как сообщил Дана Уайт, переносится на 17 декабря в Лас-Вегас.
На данный момент Джаред и Шон занимают вторую и седьмую строчки в рейтинге среднего дивизиона. Оба бойца подходят к очной встрече после поражений.
Шон Стрикленд в своем последнем поединке проиграл нокаутом в первом раунде Алексу Перейре, а Джаред Каннонир единогласным решением судей в титульной встрече уступил Исраэлю Адесанье.