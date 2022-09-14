Поединок между Шоном Стриклендом и Джаредом Каннониром переносится на декабрь

Ранее сообщалось, что два топовых средневесадолжны были подраться на турнире UFC Fight Night 15 октября в рамках главного события вечера.

Однако чуть позднее Стрикленд получил травму и в итоге данный поединок, как сообщил Дана Уайт, переносится на 17 декабря в Лас-Вегас.

На данный момент Джаред и Шон занимают вторую и седьмую строчки в рейтинге среднего дивизиона. Оба бойца подходят к очной встрече после поражений.

Шон Стрикленд в своем последнем поединке проиграл нокаутом в первом раунде Алексу Перейре, а Джаред Каннонир единогласным решением судей в титульной встрече уступил Исраэлю Адесанье.