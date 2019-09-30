Бивол планирует проводить по 2-3 боя в год

Непобежденный российский боксерподелился ожиданиями от боя с доминиканцем

Дмитрий Бивол BoxingScene LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«У нас было несколько вариантов соперников, с которыми велись переговоры. В итоге 12 октября я встречусь с Ленином Кастильо. Сейчас он находится в достаточно хорошей форме, так как готовился к турниру в ноябре. Это сильный соперник, стойкий боксер, который хорошо работает в контратаке. Достойный оппонент. Кастильо участвовал в Олимпийских играх 2008 года, а в прошлом году провел конкурентный бой с Маркусом Брауном.

Мне бы хотелось проводить два-три боя в год. Но тут есть много нюансов. В частности, все будет зависеть от того, как я выступлю 12 октября, какими будут дальнейшие предложения по соперникам», — цитрует Бивола «Спорт-Экспресс».

Поединок Бивола против Кастильо пройдет в Чикаго, где главным событием вечера станет бой Александра Усика и Тайрона Спонга в супертяжелом весе. 0