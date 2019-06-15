Усик отказался от чемпионского пояса IBF

Украинский боксеротказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе.

В июле 2018 года украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив российского боксера Мурата Гассиева.

Затем украинец защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) первой лишила Усика чемпионского титула, затем это сделала Всемирная боксерская организация (WBO). Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил украинцу статус «чемпиона в отпуске».

«Усик обратился в IBF с немедленным отказом от титула IBF в первом тяжелом весе.

Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет сегодня доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити.

Усик уведомляет IBF, что в будущем он продолжит свою кампанию в тяжелом весе», — написал менеджер боксера Эгис Климас в инстаграме. 0