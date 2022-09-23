«Фонбет» раздает фрибеты до 100 000 рублей. Как это?

Фрибеты до 100 000 рублей в «Фонбет» Фото: Фонбет
Что нужно делать
Как обычно, все начинается с регистрации. Нужно:
- Зарегистрироваться
- Оставить свой телефон на странице акции
- Оставлять отзывы о своем опыте игры у «Фонбета»
Да, вот такие неожиданные условия: нужно не просто играть, а писать свои отзывы о ходе процесса.
Отметим, что
Как получить фрибет
Победителей — 10 человек — компания определит сама и на свое усмотрение. Приоритет будет отдаваться наиболее полным и интересным отзывам и предложениям, что нужно изменить или улучшить на сайте или в приложении «Фонбета».
Что за призы?
Призы — фрибеты, то есть бесплатные ставки.
- 1 место — 100 000 рублей (10 штук по 10 000)
- 2 место — 50 000 (5 по 10 000)
- 3 место — 30 000 (6 по 5000)
- 4-5 места — 20 000 (4 по 5000)
- 6-10 места — 10 000 (5 по 2000)
Как отыграть фрибеты?
Полученные фрибеты можно ставить только в мобильном приложении «Фонбета» на что угодно, но с максимальным коэффициентом 5.00.
Потратить фрибеты надо за 5 дней с момента получения.
Важные детали
- Акция закончится 28 сентября 2022 года. Победители будут названы 30 сентября
- Регистрироваться необходимо строго самостоятельно, указывая свои паспортные и платежные данные
- Клиентом может стать любой гражданин РФ старше 18 лет
- За забывайте, что ставки — это развлечение, не стоит тратить на них существенные для личного бюджета суммы
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