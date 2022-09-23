«Фонбет» раздает фрибеты до 100 000 рублей. Как это?

творческую (!) акцию

Букмекерская контора «Фонбет» в рамках коллаборации сзапустила новуюс фрибетами за обратную связь о работе БК, и не просто фрибетами, а небывалых номиналов. Разбираемся.

Что нужно делать

Как обычно, все начинается с регистрации. Нужно:

Зарегистрироваться



Оставить свой телефон на странице акции



Оставлять отзывы о своем опыте игры у «Фонбета»

Да, вот такие неожиданные условия: нужно не просто играть, а писать свои отзывы о ходе процесса.

Отметим, что независимо от участия в акции, любой новый клиент получит фрибет 3000 рублей просто по факту регистрации.

Как получить фрибет

Победителей — 10 человек — компания определит сама и на свое усмотрение. Приоритет будет отдаваться наиболее полным и интересным отзывам и предложениям, что нужно изменить или улучшить на сайте или в приложении «Фонбета».

Что за призы?

Призы — фрибеты, то есть бесплатные ставки.

1 место — 100 000 рублей (10 штук по 10 000)



2 место — 50 000 (5 по 10 000)



3 место — 30 000 (6 по 5000)



4-5 места — 20 000 (4 по 5000)



6-10 места — 10 000 (5 по 2000)

Как отыграть фрибеты?

Полученные фрибеты можно ставить только в мобильном приложении «Фонбета» на что угодно, но с максимальным коэффициентом 5.00.

Потратить фрибеты надо за 5 дней с момента получения.

Важные детали

Акция закончится 28 сентября 2022 года. Победители будут названы 30 сентября

Регистрироваться необходимо строго самостоятельно, указывая свои паспортные и платежные данные

Клиентом может стать любой гражданин РФ старше 18 лет

За забывайте, что ставки — это развлечение, не стоит тратить на них существенные для личного бюджета суммы

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