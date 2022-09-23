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    «Фонбет» раздает фрибеты до 100 000 рублей. Как это?

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет» в рамках коллаборации с Александром Овечкиным запустила новую творческую (!) акцию с фрибетами за обратную связь о работе БК, и не просто фрибетами, а небывалых номиналов. Разбираемся.

    Фрибеты до 100 000 рублей в «Фонбет»
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    Фрибеты до 100 000 рублей в «Фонбет»

    Что нужно делать

    Как обычно, все начинается с регистрации. Нужно:

    • Зарегистрироваться
    • Оставить свой телефон на странице акции
    • Оставлять отзывы о своем опыте игры у «Фонбета»

    Да, вот такие неожиданные условия: нужно не просто играть, а писать свои отзывы о ходе процесса.

    Отметим, что независимо от участия в акции, любой новый клиент получит фрибет 3000 рублей просто по факту регистрации.

    Фрибеты до 100 000

    Как получить фрибет

    Победителей — 10 человек — компания определит сама и на свое усмотрение. Приоритет будет отдаваться наиболее полным и интересным отзывам и предложениям, что нужно изменить или улучшить на сайте или в приложении «Фонбета».

    Что за призы?

    Призы — фрибеты, то есть бесплатные ставки.

    • 1 место — 100 000 рублей (10 штук по 10 000)
    • 2 место — 50 000 (5 по 10 000)
    • 3 место — 30 000 (6 по 5000)
    • 4-5 места — 20 000 (4 по 5000)
    • 6-10 места — 10 000 (5 по 2000)

    Как отыграть фрибеты?

    Полученные фрибеты можно ставить только в мобильном приложении «Фонбета» на что угодно, но с максимальным коэффициентом 5.00.

    Потратить фрибеты надо за 5 дней с момента получения.

    Фрибеты до 100 000

    Важные детали

    • Акция закончится 28 сентября 2022 года. Победители будут названы 30 сентября

    • Регистрироваться необходимо строго самостоятельно, указывая свои паспортные и платежные данные

    • Клиентом может стать любой гражданин РФ старше 18 лет

    • За забывайте, что ставки — это развлечение, не стоит тратить на них существенные для личного бюджета суммы

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