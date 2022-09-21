Максимальный Драйв в Олимпбет: Mercedes G-Class, iPhone и другие призы

Букмекерская контора Олимпбет запустила третью серию акции Драйв —. Щедрые призы каждые две недели за сделанные ставки. Разбираем подробности.

Olimpbet уже запускал Драйв во время Евро-2020 и перед новым 2022 годом. Акция оказалась успешной, потому было решено продолжить ее.

Что нужно делать

Чтобы принять участие в акции, нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться



Делать ставки от 500 рублей с кэфом от 1.50

За каждые полные 500 рублей будет выдаваться купон. Чем больше ставок, тем больше купонов.

Призы

Призовой фонд довольно большой, а именно:

1 место — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 300 или Mercedes G-Class



2 место — PlayStation 5



3 место — iPhone 13



4 место — Apple Watch 7



5 место — Airpods Pro



6 место — 10 000 бонусных рублей



7 место — 7500



8 место — 5000



9 место — 4000



10 место — 3500



11 место — 3000

Как получить призы

Каждые две недели в прямом эфире на YouTube-канале Олимпбет будет проходить розыгрыш призов. Чем больше за 2 недели набрано купонов, тем выше шанс на победу.

Важно, что в зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки — исход неважен, важен сам факт ставки.

Не забывайте

Ставки — не источник дохода, а лишь развлечение

Участвовать могут только граждане РФ от 18 лет

Акция продлится до 25 декабря 2022 года

Регистрироваться необходимо строго самостоятельно — это будет проверено во время идентификации

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