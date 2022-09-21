Максимальный Драйв в Олимпбет: Mercedes G-Class, iPhone и другие призы

Максимальный Драйв в Олимпбет Фото: Олимпбет
Olimpbet уже запускал Драйв во время Евро-2020 и перед новым 2022 годом. Акция оказалась успешной, потому было решено продолжить ее.
Что нужно делать
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- Зарегистрироваться или авторизоваться
- Делать ставки
от 500 рублей с кэфом от 1.50
За каждые полные 500 рублей будет выдаваться купон. Чем больше ставок, тем больше купонов.
Призы
Призовой фонд довольно большой, а именно:
- 1 место — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 300 или Mercedes G-Class
- 2 место — PlayStation 5
- 3 место — iPhone 13
- 4 место — Apple Watch 7
- 5 место — Airpods Pro
- 6 место — 10 000 бонусных рублей
- 7 место — 7500
- 8 место — 5000
- 9 место — 4000
- 10 место — 3500
- 11 место — 3000
Как получить призы
Каждые две недели в прямом эфире на YouTube-канале Олимпбет будет проходить розыгрыш призов. Чем больше за 2 недели набрано купонов, тем выше шанс на победу.
Важно, что в зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки — исход неважен, важен сам факт ставки.
Не забывайте
- Ставки — не источник дохода, а лишь развлечение
- Участвовать могут только граждане РФ от 18 лет
- Акция продлится до 25 декабря 2022 года
- Регистрироваться необходимо строго самостоятельно — это будет проверено во время идентификации
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