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    Максимальный Драйв в Олимпбет: Mercedes G-Class, iPhone и другие призы

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Олимпбет запустила третью серию акции Драйв — «Максимальный Драйв». Щедрые призы каждые две недели за сделанные ставки. Разбираем подробности.

    Максимальный Драйв в Олимпбет
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    Максимальный Драйв в Олимпбет

    Olimpbet уже запускал Драйв во время Евро-2020 и перед новым 2022 годом. Акция оказалась успешной, потому было решено продолжить ее.

    Что нужно делать

    Чтобы принять участие в акции, нужно:

    За каждые полные 500 рублей будет выдаваться купон. Чем больше ставок, тем больше купонов.

    Принять участие

    Призы

    Призовой фонд довольно большой, а именно:

    • 1 место — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 300 или Mercedes G-Class
    • 2 место — PlayStation 5
    • 3 место — iPhone 13
    • 4 место — Apple Watch 7
    • 5 место — Airpods Pro
    • 6 место — 10 000 бонусных рублей
    • 7 место — 7500
    • 8 место — 5000
    • 9 место — 4000
    • 10 место — 3500
    • 11 место — 3000

    Как получить призы

    Каждые две недели в прямом эфире на YouTube-канале Олимпбет будет проходить розыгрыш призов. Чем больше за 2 недели набрано купонов, тем выше шанс на победу.

    Важно, что в зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки — исход неважен, важен сам факт ставки.

    Принять участие

    Не забывайте

    • Ставки — не источник дохода, а лишь развлечение

    • Участвовать могут только граждане РФ от 18 лет

    • Акция продлится до 25 декабря 2022 года

    • Регистрироваться необходимо строго самостоятельно — это будет проверено во время идентификации

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