Галыгин и Кравченко разыграют «Гелендваген» в финале «Новогоднего Драйва» Olimpbet

Букмекерская контора Olimpbet завершает супер-акцию. В финале акции — много крутых призов и не менее крутых гостей прямого эфира. Рассказываем, что будет и можно ли еще принять участие (да!).

13 января, в канун Старого Нового года, Olimpbet проведет заключительный прямой эфир «Новогоднего Драйва», в котором будет разыгран главный приз акции — легендарный Mercedes G-Class («Гелендваген»).

Вести эфир будут Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Музыкальный гость — рэпер ST.

Помимо крутого авто, будут разыграны:

PlayStation 5



iPhone 13



Apple Watch 7



AirPods Pro



шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

В шоу примут участие 50 игроков БК, выигравших приглашение в студию на финальный розыгрыш. Дополнительно будут разыграны: фрибеты в 5000 рублей, iPhone 13, два Apple Watch 7 и два AirPods Pro.

Уже поздно?

Нет! Еще можно успеть. Достаточно сделать ставку от 500 рублей, причем неважно, играли вы раньше в Олимпе или нет.

За каждую ставку от 500 рублей с коэффициентом от 1.50 выдается билет, который затем участвует в розыгрыше. Чем больше набрано билетов, тем больше шансов на выигрыш, в том числе «Гелендвагена».

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