Галыгин и Кравченко разыграют «Гелендваген» в финале «Новогоднего Драйва» Olimpbet

13 января, в канун Старого Нового года, Olimpbet проведет заключительный прямой эфир «Новогоднего Драйва», в котором будет разыгран главный приз акции — легендарный Mercedes G-Class («Гелендваген»).
Вести эфир будут Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Музыкальный гость — рэпер ST.
Помимо крутого авто, будут разыграны:
- PlayStation 5
- iPhone 13
- Apple Watch 7
- AirPods Pro
- шесть
фрибетовот 3000 до 10 000 рублей
В шоу примут участие 50 игроков БК, выигравших приглашение в студию на финальный розыгрыш. Дополнительно будут разыграны: фрибеты в 5000 рублей, iPhone 13, два Apple Watch 7 и два AirPods Pro.
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Нет! Еще можно успеть. Достаточно сделать ставку от 500 рублей, причем неважно, играли вы раньше в Олимпе или нет.
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