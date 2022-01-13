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    Галыгин и Кравченко разыграют «Гелендваген» в финале «Новогоднего Драйва» Olimpbet

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet завершает супер-акцию «Новогодний Драйв». В финале акции — много крутых призов и не менее крутых гостей прямого эфира. Рассказываем, что будет и можно ли еще принять участие (да!).

    Финал «Новогоднего Драйва»
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    Финал «Новогоднего Драйва»

    13 января, в канун Старого Нового года, Olimpbet проведет заключительный прямой эфир «Новогоднего Драйва», в котором будет разыгран главный приз акции — легендарный Mercedes G-Class («Гелендваген»).

    Вести эфир будут Вадим Галыгин и Мария Кравченко. Гостями студии станут бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Данил «Регбист» Алеев, блогеры Алексей Столяров, Мухаммад Биттуев и Карина Хафизова. Музыкальный гость — рэпер ST.

    Помимо крутого авто, будут разыграны:

    • PlayStation 5
    • iPhone 13
    • Apple Watch 7
    • AirPods Pro
    • шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

    В шоу примут участие 50 игроков БК, выигравших приглашение в студию на финальный розыгрыш. Дополнительно будут разыграны: фрибеты в 5000 рублей, iPhone 13, два Apple Watch 7 и два AirPods Pro.

    Принять участие

    Уже поздно?

    Нет! Еще можно успеть. Достаточно сделать ставку от 500 рублей, причем неважно, играли вы раньше в Олимпе или нет.

    За каждую ставку от 500 рублей с коэффициентом от 1.50 выдается билет, который затем участвует в розыгрыше. Чем больше набрано билетов, тем больше шансов на выигрыш, в том числе «Гелендвагена».

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