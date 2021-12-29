Mercedes E-Class — в пятом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

В среду, 29 декабря, в 16:00 по Москве состоится пятый, предпоследний розыгрыш призов в рамках акции» букмекера Olimpbet

На этой неделе главный приз — автомобиль Mercedes E-Class. И помимо него:

PlayStation 5



iPhone 13



Apple Watch 7



AirPods Pro



шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

И даже это не все. Среди остальных игроков, принимающих участие в акции, будут разыграны бонусные фрибеты на общую сумму 50 000 000 рублей.

Как принять участие

Условия конкурса неизменны, и ворваться в борьбу за призы можно в любой момент и даже с одной ставкой. Более того, акция рассчитана как на новых, так и на старых клиентов Olimpbet.

Все, что нужно, это сделать как минимум одну ставку суммой от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.

За каждую такую ставку выдается билет, который затем и участвует в розыгрыше призов.

Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на награды.

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