ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 08:34
    • «Зимняя серия побед» в «Фонбете»: фрибеты до 10 000 рублей
  • 08:32
    • Transfermarkt назвал клуб, потративший на трансферы больше всех в XXI веке
  • 00:55
    • «Ливерпуль» проиграл «Лестеру», Салах не реализовал пенальти
  • 23:13
    • Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев
  • 22:16
    • «Динамо» вырвало победу у ЦСКА, Линдберг оформил дубль
    Все новости спорта

    Mercedes E-Class — в пятом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

    Букмекеры Олимп
    В среду, 29 декабря, в 16:00 по Москве состоится пятый, предпоследний розыгрыш призов в рамках акции «Новогодний Драйв» букмекера Olimpbet.

    «Новогодний Драйв» Olimpbet
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Новогодний Драйв» Olimpbet

    На этой неделе главный приз — автомобиль Mercedes E-Class. И помимо него:

    • PlayStation 5
    • iPhone 13
    • Apple Watch 7
    • AirPods Pro
    • шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

    И даже это не все. Среди остальных игроков, принимающих участие в акции, будут разыграны бонусные фрибеты на общую сумму 50 000 000 рублей.

    Как принять участие

    Условия конкурса неизменны, и ворваться в борьбу за призы можно в любой момент и даже с одной ставкой. Более того, акция рассчитана как на новых, так и на старых клиентов Olimpbet.

    Все, что нужно, это сделать как минимум одну ставку суммой от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.

    За каждую такую ставку выдается билет, который затем и участвует в розыгрыше призов.

    Принять участие

    Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на награды.

    Не пропустите

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры