Mercedes E-Class — в пятом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

«Новогодний Драйв» Olimpbet Фото: Olimpbet
На этой неделе главный приз — автомобиль Mercedes E-Class. И помимо него:
- PlayStation 5
- iPhone 13
- Apple Watch 7
- AirPods Pro
- шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей
И даже это не все. Среди остальных игроков, принимающих участие в акции, будут разыграны бонусные фрибеты на общую сумму 50 000 000 рублей.
Как принять участие
Условия конкурса неизменны, и ворваться в борьбу за призы можно
Все, что нужно, это сделать как минимум одну ставку суммой от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.
За каждую такую ставку выдается билет, который затем и участвует в розыгрыше призов.
Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на награды.
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