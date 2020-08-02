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    Все новости спорта

    БК «Олимп» подписал четвертую команду ФНЛ за неделю

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора «Олимп» и калининградская «Балтика» заключили соглашение о партнёрстве. Договор подписан на долгосрочной основе.

    «Олимп» и «Балтика»
    «Олимп» и «Балтика»

    «Балтика» — четвертый клуб ФНЛ за неделю, с которым «Олимп» подписал подобное соглашение. Ранее было объявлено о сотрудничестве с «Торпедо», «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровском».

  • Константин Гусев
  • Директор по развитию БК «Олимп»
  • Рад расширить географию партнеров «Олимпа» так далеко на запад. «Балтика» — большой клуб с богатой историей побед, потрясающими болельщиками и грандиозными перспективами. Уверен, вместе с «Балтикой», мы продолжим удивительную тенденцию, сложившуюся в прошлом году. Партнеры «Олимпа» свой следующий сезон всегда начинают дивизионом выше.

  • Тажутдин Качукаев
  • Генеральный директор ФК «Балтика»
  • Наш клуб благодарит БК «Олимп» за подписание долгосрочного договора о сотрудничестве, для нас это новый вызов и совместно Мы будем только побеждать!

    • «Балтика» в прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020 заняла шестое место с 43 очками. В новом сезоне ФНЛ калининградский клуб считается одним из фаворитов в борьбе за повышение в классе.

    Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России (ныне РПЛ) «Балтика» играла в 1998 году.

    В первом туре сезона ФНЛ 2020/2021 «Балтика» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». 0

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