БК «Олимп» подписал четвертую команду ФНЛ за неделю

Букмекерская контора «Олимп» и калининградскаязаключили соглашение о партнёрстве. Договор подписан на долгосрочной основе.

«Балтика» — четвертый клуб ФНЛ за неделю, с которым «Олимп» подписал подобное соглашение. Ранее было объявлено о сотрудничестве с «Торпедо», «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровском».

Константин Гусев Директор по развитию БК «Олимп» Рад расширить географию партнеров «Олимпа» так далеко на запад. «Балтика» — большой клуб с богатой историей побед, потрясающими болельщиками и грандиозными перспективами. Уверен, вместе с «Балтикой», мы продолжим удивительную тенденцию, сложившуюся в прошлом году. Партнеры «Олимпа» свой следующий сезон всегда начинают дивизионом выше.

Тажутдин Качукаев Генеральный директор ФК «Балтика» Наш клуб благодарит БК «Олимп» за подписание долгосрочного договора о сотрудничестве, для нас это новый вызов и совместно Мы будем только побеждать!

«Балтика» в прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020 заняла шестое место с 43 очками. В новом сезоне ФНЛ калининградский клуб считается одним из фаворитов в борьбе за повышение в классе.

Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России (ныне РПЛ) «Балтика» играла в 1998 году.

В первом туре сезона ФНЛ 2020/2021 «Балтика» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». 0