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    • Головин против Чалова в PES 2020
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    Головин против Чалова в PES 2020

    Новости букмекеров Бетсити
    В последний день апреля пройдет киберматч между Александром Головиным («Монако») и Федором Чаловым (ЦСКА).

    Александр Головин
    Александр Головин

    Парни сыграют в PES 2020 в режиме самоизоляции. Символично, что соперником форварда «армейцев» станет экс-футболист москвичей.

    Прямая трансляция матча будет вестись на Youtube-канале Sport24, а комментатором выступит известный в России киберфутболист Максим Good Max Гутник.

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    Итак, 30 апреля в 15:00 (мск) мы станем свидетелями отличной битвы.

    Кстати, парни будут играть в эксклюзивных поло, которые мы потом разыграем в официальном сообществе BETCITY во Вконтакте.

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