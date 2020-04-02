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    На что ставить? На культуру!

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    Линии букмекерских контор стали гораздо культурней. Рассказываем о новинках Betcity.

    Чем заплатят Ведьмаку в новом сезоне?
    Чем заплатят Ведьмаку в новом сезоне?

    Во времена пандемии со спортом откровенно туго. Есть чемпионаты Белоруссии по футболу и хоккею, на выходных стартует первенство Таджикистана, а еще линия ломится от киберспорта. Но в этом тексте мы решили сделать акцент на культурных событиях, которых теперь в предложении от Betcity очень и очень много.

    Вакцина от COVID-19

    Вопрос, который в последнее время волнует всё человечество. Распространение коронавируса рассадило весь мир по домам, поставив под угрозу мировую экономику. Короче, мы все очень ждем изобретения вакцины, а пока можно загрузить на ориентировочную дату ее появления: до 31 декабря или после.

  • На что ставить? Свежая подборка от BETCITY
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    • Спойлер: спасение мировой общественности ожидается до Нового года, по крайней мере, соответствующее объявление от ВОЗ. Кстати, тут же можно найти и линию на официальное окончание пандемии.

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    «Что? Где? Когда?»

    Главное интеллектуальное шоу страны идеально подошло для подробной росписи. Аналитический штат Betcity разобрал игру по косточкам, чтобы вам было реально интересно ставить на борьбу знатоков и телезрителей.

    Можно определить индивидуальный тотал участников, загрузить на лучшего игрока и даже поставить на отвечающего в первом или последнем раунде. ЧГК просто переживает второе рождение!

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    «Голос. Дети»

    Милое вокальное шоу, в котором детишки из команд звездных наставников сражаются за звание голоса России. Ну, до следующего сезона.

    На сайте Betcity можно выбрать наставника-триумфатора. В этот раз на классных крутящихся креслах катаются Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста.

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    Автомобиль года

    Эта премия появилась в 2003 году. Призы распределяет группа профессиональных автомобильных журналистов со всего мира.

    В 2020 за звание самой крутой тачки земного шара будут бороться Мазда 3, Мазда СХ-30 и Киа Теллурайд. У японских машин шанс на победу выше. В рамках премии еще будут отмечены лучший дизайн, лучший городской автомобиль, люксовый автомобиль-2020 и спортивный автомобиль года.

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    YouTube

    Пока прогнозировать спортивные соревнования невозможно, самое время применить свою прозорливость в другой области. Например, угадать следующий обзор на канале BadComedian’а: будет ли это ролик о российском кино или нет, сколько он продлится и заглянет ли на канал к возлюбленному Катя Клэп.

    Ну, или грузануть на возможного гостя «вДудя». Пока тут лидирует спецвыпуск о коронавирусной инфекции, но и другие варианты доставляют — Бондарчук, Серебренников… В списке есть даже Маша Шарапова и Владимир Соловьев!

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    Кино и сериалы

    Если верить многочисленным подборкам в сети, то удаленка — это просто время киношек и сериалов (ставь +, если не заметил этого).

    Лютик — Ведьмаку Заплатите Чеканной Монетой

    Неудивительно, что Betcity обратил свой взгляд и на кинематограф тоже. В программе значатся: «Ведьмак», следующий Джеймс Бонд (лишь бы не Петров, лишь бы не Петров), «Друзья», «Пацаны» и «Черная Вдова».

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    Космос

    Когда планета полыхает от вирусной инфекции, мечты о покорении других планет не кажутся таким уж мечтами. Да и ставки на компанию, которая первой доберется до Марса, тоже не лишены своей логики. Лидер тут очевидный — SpaceX. Еще на сайте Betcity можно поставить на покорение Меркурия или Луны.

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    Не скучайте и будьте здоровы!

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