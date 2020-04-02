На что ставить? На культуру!

Линии букмекерских контор стали гораздо культурней. Рассказываем о новинках Betcity

Чем заплатят Ведьмаку в новом сезоне? Netflix 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Во времена пандемии со спортом откровенно туго. Есть чемпионаты Белоруссии по футболу и хоккею, на выходных стартует первенство Таджикистана, а еще линия ломится от киберспорта. Но в этом тексте мы решили сделать акцент на культурных событиях, которых теперь в предложении от Betcity очень и очень много.

Вакцина от COVID-19

Вопрос, который в последнее время волнует всё человечество. Распространение коронавируса рассадило весь мир по домам, поставив под угрозу мировую экономику. Короче, мы все очень ждем изобретения вакцины, а пока можно загрузить на ориентировочную дату ее появления: до 31 декабря или после.

Спойлер: спасение мировой общественности ожидается до Нового года, по крайней мере, соответствующее объявление от ВОЗ. Кстати, тут же можно найти и линию на официальное окончание пандемии.

Сделать ставку

«Что? Где? Когда?»

Главное интеллектуальное шоу страны идеально подошло для подробной росписи. Аналитический штат Betcity разобрал игру по косточкам, чтобы вам было реально интересно ставить на борьбу знатоков и телезрителей.

Можно определить индивидуальный тотал участников, загрузить на лучшего игрока и даже поставить на отвечающего в первом или последнем раунде. ЧГК просто переживает второе рождение!

Сделать ставку

«Голос. Дети»

Милое вокальное шоу, в котором детишки из команд звездных наставников сражаются за звание голоса России. Ну, до следующего сезона.

На сайте Betcity можно выбрать наставника-триумфатора. В этот раз на классных крутящихся креслах катаются Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста.

Сделать ставку

Автомобиль года

Эта премия появилась в 2003 году. Призы распределяет группа профессиональных автомобильных журналистов со всего мира.

В 2020 за звание самой крутой тачки земного шара будут бороться Мазда 3, Мазда СХ-30 и Киа Теллурайд. У японских машин шанс на победу выше. В рамках премии еще будут отмечены лучший дизайн, лучший городской автомобиль, люксовый автомобиль-2020 и спортивный автомобиль года.

Сделать ставку

YouTube

Пока прогнозировать спортивные соревнования невозможно, самое время применить свою прозорливость в другой области. Например, угадать следующий обзор на канале BadComedian’а: будет ли это ролик о российском кино или нет, сколько он продлится и заглянет ли на канал к возлюбленному Катя Клэп.

Ну, или грузануть на возможного гостя «вДудя». Пока тут лидирует спецвыпуск о коронавирусной инфекции, но и другие варианты доставляют — Бондарчук, Серебренников… В списке есть даже Маша Шарапова и Владимир Соловьев!

Сделать ставку

Кино и сериалы

Если верить многочисленным подборкам в сети, то удаленка — это просто время киношек и сериалов (ставь +, если не заметил этого).

Лютик — Ведьмаку Заплатите Чеканной Монетой

Неудивительно, что Betcity обратил свой взгляд и на кинематограф тоже. В программе значатся: «Ведьмак», следующий Джеймс Бонд (лишь бы не Петров, лишь бы не Петров), «Друзья», «Пацаны» и «Черная Вдова».

Сделать ставку

Космос

Когда планета полыхает от вирусной инфекции, мечты о покорении других планет не кажутся таким уж мечтами. Да и ставки на компанию, которая первой доберется до Марса, тоже не лишены своей логики. Лидер тут очевидный — SpaceX. Еще на сайте Betcity можно поставить на покорение Меркурия или Луны.

Сделать ставку

Не скучайте и будьте здоровы!

— На правах рекламы 0