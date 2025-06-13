«Клубный Хет-Трик» от «Мелбет»: комплекс акций на время Клубного ЧМ по футболу

С 15 июня 2025 года спортивный мир охватит жаркая волна эмоций — в США стартует, который подарит зрелища и страсть миллионам болельщиков по всей планете.

Компания «Мелбет» усилит эффект погружения в атмосферу футбольного праздника для своих клиентов, представляя «Клубный Хет-Трик» — комплекс акций, направленных на то, чтобы каждый день турнира становился ещё более увлекательным и насыщенным.

Акция «Двойная победа»

Каждый день турнира Мелбет случайным образом будет выбирать 500 пари, чистый выигрыш по которым может быть удвоен. Для участия в акции необходимо заключить пари типа ординар или экспресс на футбольные события с коэффициентом от 1.5 и суммой от 25 рублей. Если выбранное рандомайзером пари окажется выигрышным, игрок получит удвоение суммы чистого выигрыша.

Акция «Клубный Турнир»

Розыгрыш с общим призовым фондом 15 000 000 рублей в виде фрибетов. Каждый день в рамках акции будет определяться 100 призовых мест, а в финале участников ждёт 1000 призовых мест.

Для участия в турнире необходимо заключать пари типа ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.5. Все ставки, соответствующие этим условиям, автоматически участвуют в розыгрыше и чем больше таких ставок — тем выше шансы попасть в таблицу лидеров.

Каждый день игроки, занявшие призовые места в ежедневном розыгрыше, будут получать фрибеты до 20 000 рублей. Чем больше баллов, тем выше сумма фрибета! А самая жаркая борьба за фрибеты развернется в финальный день розыгрыша 13 июля — у игроков есть шанс получить фрибет до 200 000 рублей!

Один участник может получить до 30 фрибетов за всё время проведения акции: по одному фрибету в каждый игровой день и один — в финальном розыгрыше. Если два участника наберут одинаковое количество баллов и займут одно и то же место в таблице, приз за это место будет разделён между ними поровну.

Наконец, закрывает большую тройку акция «Страховка от скуки»

Если в основное время, с учетом компенсированного времени, счет матча окажется 0:0, Мелбет вернёт 50% от суммы ставки фрибетом, но не более 10 000 рублей.

Для участия достаточно заключить пари ординар на исход или точный счёт (кроме точный счёт 0:0) любого события турнира в линии на сумму от 300 рублей. Данное предложение создано для тех, кто ценит динамику и победы в футболе и хочет подстраховаться от самых скучных исходов во время Чемпионата Мира.

«Клубный Хет-Трик» представляет собой интересную возможность для поклонников футбола не только насладиться зрелищем Клубного Чемпионата Мира и держать руку на пульсе за своих фаворитов, но и стать частью спортивной баталии, получив шанс на дополнительные бонусы и фрибеты от компании Мелбет.

Подробная информация об условиях акций, а также других предложениях БК «Мелбет» можно найти на официальном сайте.