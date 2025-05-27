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    БК «Мелбет» наградила призеров Первой лиги сезона 2024/2025

    Новости букмекеров Мелбет
    Подошел к концу один из самых ярких сезонов Мелбет — Первой лиги, принесший зрителям массу эмоций и невероятные матчи.

    Итоги Мелбет — Первой лиги сезона — 2024/2025
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    Итоги Мелбет — Первой лиги сезона — 2024/2025

    Победителем стала калининградская «Балтика», которая, сыграв в 33-м туре вничью с красноярским «Енисеем», досрочно завоевала титул победителя Мелбет-Первой лиги, получив прямую путевку в Российскую Премьер-лигу.

    Серебро забрало московское «Торпедо», в последнем матче сезона сыгравшее вничью 1:1 с «КАМАЗом», также получив путевку в РПЛ. Третье место занял «Черноморец», в параллельном матче победивший «Сочи» со счетом 2:1.

    Важным событием стало награждение победителей. В чаше «Ростех Арены» букмекерская компания «Мелбет», губернатор калининградской области, а также представители Российского футбольного союза и ФНЛ торжественно вручили ФК «Балтика» главный приз — Кубок Мелбет — Первой лиги.

    Атмосфера домашнего стадиона, заполненного родными болельщиками, сделала награждение особенным для всех. Церемония началась с сюрпризов от титульного партнера: БК «Мелбет» подготовила флаговое шоу и фейерверк, сделав событие ещё более запоминающимся.

    Награждение второго и третьего места прошло 24 мая, поскольку из-за обострения интриги имена призёров не были известны до последнего тура. Сразу после матчей представители ФНЛ и БК «Мелбет» вручили заслуженные медали командам, отметив их боевой дух и волю к победе.

    Букмекерская компания «Мелбет» поблагодарила всех участников, фанатов и партнеров, внесших вклад в создание яркого футбольного сезона Мелбет — Первой лиги.

    Несмотря на завершение сезона, впереди ждут новые победы и волнующие события, которые непременно станут неотъемлемой частью следующей футбольной истории.

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