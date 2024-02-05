Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP

Центровой «Денвер Наггетс»вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.

Дело в том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенесёт операцию после травмы, полученной в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119) и согласно новому правилу лиги потеряет возможность побороться за награду.

29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Эмбиид совсем недавно восстановился после повреждения колена. Известно, что игрок пропустит долгий отрезок.

Рейтинг MVP:

1. Никола Йокич («Денвер Нагегтс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).