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    Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс
    Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Дело в том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенесёт операцию после травмы, полученной в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119) и согласно новому правилу лиги потеряет возможность побороться за награду.

    29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Эмбиид совсем недавно восстановился после повреждения колена. Известно, что игрок пропустит долгий отрезок.

    Рейтинг MVP:

    1. Никола Йокич («Денвер Нагегтс»).
    2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
    3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
    4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
    5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

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