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    НБА. «Оклахома» взяла верх над «Миннесотой» в матче лидеров Западной конференции

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Детройт Пистонс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс
    «Оклахома» в гостях выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:97.

    «Оклахома»
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    «Оклахома»

    Самым результативным игроком встречи стал Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы», набравший 33 очка.

    «Тандер» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Миннесота» потерпела первое поражение после четырех побед подряд.

    «Тимбервулвз» с 30 победами в 42 матчах лидируют на «Западе».

    НБА. Результаты игрового дня

    «Детройт» — «Милуоки» — 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

    «Шарлотт» — «Филадельфия» — 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

    «Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

    «Нью-Йорк» — «Торонто» — 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

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    «Атланта» — «Кливленд» — 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

    «Чикаго» — «Мемфис» — 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

    «Миннесота» — «Оклахома» — 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

    «Хьюстон» — «Юта» — 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

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