НБА. «Оклахома» взяла верх над «Миннесотой» в матче лидеров Западной конференции

Самым результативным игроком встречи стал Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы», набравший 33 очка.
«Тандер» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Миннесота» потерпела первое поражение после четырех побед подряд.
«Тимбервулвз» с 30 победами в 42 матчах лидируют на «Западе».
НБА. Результаты игрового дня
«Детройт» — «Милуоки» — 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)
«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)
«Атланта» — «Кливленд» — 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)
«Чикаго» — «Мемфис» — 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)
«Миннесота» — «Оклахома» — 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)
«Хьюстон» — «Юта» — 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)