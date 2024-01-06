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    Лукич: Наверное, мы думаем про какие-то другие вещи, а не про то, что происходит на площадке

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор Нижний Новгород
    Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение от саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Зоран Лукич
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    Зоран Лукич

    «К сожалению, сегодня мы в первой половине выглядели ужасно. Я не могу сказать, что "Автодор" играл отлично. Они просто пользовались нашими глупостями. В первой половине мы допустили 10 потерь мяча. Два раза — передача одному игроку под кольцо. Просто не можем довести мяч до своего игрока. Это не заслуга команды "Автодор" в защите. Просто мы выкидывали мяч в аут.

    Второй момент, очень важный в первой половине — промазали три лэй-апа с полметра от кольца. Это придает огромную неуверенность коллективу. Потом из-за этого мы не попали четыре штрафных броска. Надо еще сделать анализ, но это первая причина нашей ужасной игры в первой половине.

    Вторая половина. Характер команды. Но все равно могу сказать, что несколько игроков получили свой шанс и после перерыва, но не смогли помочь коллективу. Сейчас нам надо решить эту ситуацию. Наверное, мы думаем про какие-то другие вещи, а не про то, что происходит на площадке», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    Для хозяев это третья победа кряду в чемпионате. Они идут на 10-м месте с 9 победами в 20 играх.

    «Пари НН» идет на 13-й строчке с 5 победами.

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