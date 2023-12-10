«Парма» обыграла «Нижний Новгород», «Уралмаш» был сильнее «Автодора»

Завершились два матча Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» на своей площадке в напряженной борьбе уступил «Парме» со счетом 72:74 (16:25, 24:18, 19:15, 13:16). Для пермского клуба это пятая победа подряд.

Больше всего у гостей набрал очков Айзея Риз (24). У хозяев больше всех забросил Филипп Гафуров (22).

Во втором матче саратовский «Автодор» уступил дома «Уралмашу» из Екатеринбурга — 87:98 (20:22, 25:24, 26:23, 16:29).

Разыгрывающий «Автодора» Доминик Мавра набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

У центрового «Уралмаша» Октавиуа Эллиса 24 очка.

«Парма» и «Уралмаш» с 8 победами в 16 играх делят 7-8 места, «Автодор» — 11-й, «Нижний Новгород» с 4 победами — 15-й.