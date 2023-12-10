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    «Парма» обыграла «Нижний Новгород», «Уралмаш» был сильнее «Автодора»

    Баскетбол Лига ВТБ Парма Автодор Уралмаш Нижний Новгород
    Завершились два матча Единой лиги ВТБ.

    Айзея Риз
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    Айзея Риз

    «Нижний Новгород» на своей площадке в напряженной борьбе уступил «Парме» со счетом 72:74 (16:25, 24:18, 19:15, 13:16). Для пермского клуба это пятая победа подряд.

    Больше всего у гостей набрал очков Айзея Риз (24). У хозяев больше всех забросил Филипп Гафуров (22).

    Во втором матче саратовский «Автодор» уступил дома «Уралмашу» из Екатеринбурга — 87:98 (20:22, 25:24, 26:23, 16:29).

    Разыгрывающий «Автодора» Доминик Мавра набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    У центрового «Уралмаша» Октавиуа Эллиса 24 очка.

    «Парма» и «Уралмаш» с 8 победами в 16 играх делят 7-8 места, «Автодор» — 11-й, «Нижний Новгород» с 4 победами — 15-й.

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