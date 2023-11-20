37 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Детройт» потерпел 11 поражение кряду

дома обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 105:104 (20:28, 29:27, 32:20, 24:29).

Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, набравший 37 очков. На счету Энтони Дэвиса дабл-даблом из 27 очков и 10 подборов.

У «Рокетс» больше всех набрал Диллон Брукс — 24 очка.

«Лейкерс» занимают шестое место на «Западе». «Хьюстон» располагается на строчку ниже.

«Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 142:113 (32:20, 37:25, 35:27, 38:41).

Самым результативным в составе победителей был Паскаль Сиакам, набравший 23 очка.

У «Пистонс» больше всех набрал Стэнли Умуде — 19 очков.

Для «Детройта» это поражение стало 11-м кряду, «Торонто» одержал первую победу после двух проигранных встреч.

Другие результаты:

«Юта» — «Финикс» — 137:140 OT (30:30, 26:31, 28:24, 31:30, 12:12, 10:13)

«Мемфис» — «Бостон» — 100:102 (27:26, 26:30, 23:23, 24:23)

«Портленд» — «Оклахома» — 91:134 (21:33, 22:43, 23:25, 25:33)

«Кливленд» — «Денвер» — 121:109 (29:27, 37:31, 26:17, 29:34)

«Индиана» — «Орландо» — 116:128 (21:42, 23:36, 34:29, 38:21)

«Бруклин» — «Филадельфия» — 99:121 (22:23, 27:38, 22:33, 28:27)