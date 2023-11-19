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    40 очков Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Далласом», «Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Майами Хит Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз
    «Милуоки» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.

    У «Маверикс» больше всех набрал Лука Дочич, который был близок к трип-даблу — 35 очков, 9 подборов и 9 передач.

    «Милуоки» одержал третью победу подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» находится на третьей строчке Запада.

    «Оклахома» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 130:123 ОТ (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13).

    Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Тандер» — разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер (40 очков) и центровой Чет Холмгрен (36).

    «Оклахома» одержала четвертую победу подряд. «Тандер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд. «Уорриорз» занимают десятое место «Запада».

    Другие результаты:

    «Чикаго» — «Майами» — 102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)
    «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)
    «Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)
    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)

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