40 очков Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Далласом», «Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме»

дома обыгралв матче регулярного чемпионата НХЛ — 132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.

У «Маверикс» больше всех набрал Лука Дочич, который был близок к трип-даблу — 35 очков, 9 подборов и 9 передач.

«Милуоки» одержал третью победу подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» находится на третьей строчке Запада.

«Оклахома» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 130:123 ОТ (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13).

Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Тандер» — разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер (40 очков) и центровой Чет Холмгрен (36).

«Оклахома» одержала четвертую победу подряд. «Тандер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд. «Уорриорз» занимают десятое место «Запада».

Другие результаты:

«Чикаго» — «Майами» — 102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)