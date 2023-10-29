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    «Уралмаш» увез победу из Нижнего Новгорода

    «Нижний Новгород» — «Уралмаш»: счет матча 77:91, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ Уралмаш Нижний Новгород
    Завершился матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Уралмашем».

    «Уралмаш»
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    «Уралмаш»

    Победу в нем со счетом 91:77 (25:24, 19:17, 23:13, 24:23) клуб из Екатеринбурга.

    Гости оказались сильнее в каждой из четверти, хотя на перерыв они ушли с разницей всего в три очка.

    Но все решил мощный спурт в третьей 10-минутке, когда «Уралмаш» создал себе отрыв 10 очков. Заключительная четверть превратилась в пустую формальность.

    П: Аллен (21), Воронцевич (21), Кози (13)

    У: Эллис (22), Нэльсон (15), Нэвелс (11)

    После семи матчей у «Уралмаша» стало четыре победы и три поражения. «Нижний Новгород» три раза выиграл и столько же проиграл.

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