«Нижний Новгород» — «Уралмаш»: счет матча 77:91, обзор

Завершился матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между

Победу в нем со счетом 91:77 (25:24, 19:17, 23:13, 24:23) клуб из Екатеринбурга.

Гости оказались сильнее в каждой из четверти, хотя на перерыв они ушли с разницей всего в три очка.

Но все решил мощный спурт в третьей 10-минутке, когда «Уралмаш» создал себе отрыв 10 очков. Заключительная четверть превратилась в пустую формальность.

П: Аллен (21), Воронцевич (21), Кози (13)

У: Эллис (22), Нэльсон (15), Нэвелс (11)

После семи матчей у «Уралмаша» стало четыре победы и три поражения. «Нижний Новгород» три раза выиграл и столько же проиграл.