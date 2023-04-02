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    Райкович: Постараемся добыть еще одну победу в следующем матче

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал свой комментарий относительно победы над «Автодором» (111:85) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Мы здорово начали, набрав 25 очков за четыре минуты, и "Автодору" было трудно нас догнать. Соперникам приходится непросто, потому что им не хватает Мачадо и Загораца, пары ключевых игроков, и они очень старались показать хороший баскетбол, боролись во второй половине.

    Мы использовали более глубокую ротацию, старались поддерживать форму игроков, что важно для будущего.

    2-0 в серии, нам необходима еще одна победа, и мы постараемся добыть ее в следующем матче», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, ЦСКА повел в серии 2:0. Третий матч четвертьфинальной серии состоится в Саратове 5 апреля.

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