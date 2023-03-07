Лукич: Тренерскому штабы видны провалы с точки зрения чтения игры и принятия решение

Главный тренер «прокомментировал победу своей команды в матче против(78:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ребят с важной победой. Правда, не могу сказать, что вы увидели баскетбол высокого уровня.

В концовке первой половины позволили УНИКСу совершить рывок в 13 очков. Снова допускали ошибки, которые не можем себе позволять. Во второй половине адаптировались на их смены в защите и успели наказать их открытыми бросками и в игре один на один.

Победа важная, но тренерскому составу видны провалы с точки зрения чтения игры и принятия решений. К счастью, исправились в концовке и довели игру до победного», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, УНИКС остался на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет пятым.